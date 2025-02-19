'После четвертого класса детей можно на работу отправлять': в сети возникла дискуссия из-за домашних заданий в школах

Учительница младших классов одной из украинских школ Ольга Федотова написала пост в социальной сети, где рассказала о Государственных санитарных правилах и нормах, согласно которым педагоги должны задавать домашние задания. В ответ в комментариях возникла дискуссия.

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Большинство родителей выразили свое недовольство количеством задач, которые детям дают на самостоятельное выполнение. Как пишут пользователи Facebook под постом автора, с такой нагрузкой детей после четвертого класса уже можно на работу отправлять.

По мнению Ольги Федотовой, домашние задания должны приучать детей к самостоятельной работе, их основная цель состоит в закреплении знаний, полученных на уроках, развитии индивидуальных способностей школьника. Согласно определенным нормам и стандартам, общий объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на их выполнение не превышали во 2-м классе – 45 минут, в 3-м – час и 10 минут, а в 4-м – полтора часа. Однако большинство родителей жалуются, что в начальных классах их дети тратят на домашние задания по несколько часов.

В комментариях родители поспешили поделиться своим опытом. Пользователи пишут о том, что ребенок не может сам выполнять поставленные задачи. Большинство уроков они делают вместе, а иногда и даже родители за детей, потому что новоиспеченные учащиеся уже устали и в слезах.

Одна из мам рассказала что его ребенку во втором классе задают такое количество задач, которые невозможно совместить с другими интересами, кружками и отдыхом. К тому же, дополнительно просят выполнять прописи не из школьной программы, а отдельные задания от учителя.

"Для меня детские домашние задания – это боль", – констатирует она.

Однако некоторые родители обратили внимание и на то, что проблема не только в количестве домашних заданий и погрузке в школе, но и в отношении родителей к учебному процессу. Ведь важно с самого начала приучать учащихся к самостоятельному выполнению и дисциплине, а не надеяться, что мама или папа всегда помогут.

"Детей надо учить, чтобы сами делали домашнюю роботу с первых классов. А если они знают, что поноют и мама на нервах все сделает, то дела не будет. Если не заинтересованы в исполнении, не понимают зачем оно, не умеют находить объяснения, и родители над головой ноют, что программа не такая, учитель не научил, да и сами родители гуглят решение задач второго класса, то что ждать от детей ...", – пишет Маргарита Харусь, и ее поддерживают в комментариях другие пользователи, указывая на то, что мотивация к обучению играет не последнюю роль. И здесь важна совместная работа родителей, учителей и учащихся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школа в Великобритании перешла на 4-дневное обучение. В результате этого эксперимента дети стали более счастливыми и менее уставшими.

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