"После меня в аудиторию заходит только сквозняк": украинцы поделились историями о "любимых" преподавателях

Украинцы в сети поделились воспоминаниями о преподавателях, чьи правила или фразы вроде "после меня в аудиторию заходит только сквозняк" наводили ужас на студентов. Одной из таких историй поделилась детский психолог Екатерина с ником shco_znovu, честность которой перед строгой преподавательницей спасла ее от недопуска к сессии.

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Об этом женщина рассказала в посте в Threads. Она поделилась, что лекции по истории проходили в первую пару в 8:00 утра, а преподавательница не терпела опозданий, однако сама студентка все время пропускала первую пару. Когда же в конце года преподавательница спросила, почему девушка не посещает лекции, то вместо выдумок о больных родственниках или работе она ответила, что просто любит спать и делать это удобнее в общежитии.

"И вот конец года. Преподавательница просматривает журнал. И спрашивает: "Катя, а почему ты на лекции не ходишь?" И тут мне бы придумать историю про работу, больную бабушку или спасение бездомных кошек от депрессии. Но я же честный дебил. И выбираю честность уровня "самоуничтожения". Говорю: "Да я просто люблю спать. В общежитии это удобнее", – поделилась Катерина.

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После этих слов в аудитории повисла гробовая тишина, а одногруппники смотрели на девушку как на ту, которая "лично переписала Конституцию карандашом". Однако преподавательница оценила наглость студентки и допустила ее к экзамену.

В комментариях пользователи сети поделились интересными историями о преподавателях. Так, например, кто-то рассказывал, что прогулял пару, потому что смотрел солнечное затмение, хотя опаздывать на лекции нельзя было. В то же время некоторые украинцы рассказывали, что опаздывали на занятие, а преподаватель закрывал дверь на замок и записывал фамилии опоздавших.

"Мы с одногруппницей прогуляли пару занятий по истории, потому что смотрели на солнечное затмение. А у нас тоже было правило: опоздаешь хотя бы на 5 минут – пишешь реферат от руки на 3 листах А4. Так мы и решили, что писать всё равно придётся, и стояли на площади, смотрели".

"У меня была преподавательница английского, у которой была любимая фраза: "Единственная веская причина не прийти на мою лекцию – смерть".

"Однажды я опоздала на занятие к заместителю декана (он был хорошим человеком), поэтому спокойно впускал студентов. Однако именно в этот день я запомнилась всем не своим опозданием, а извинениями за него. Открыв дверь аудитории, я произнесла следующее: "Доброе утро, извините за опоздание", – аудитория вместе с заместителем декана разразилась смехом. Смеялись долго, но всем я подняла настроение с самого утра".

"О, у нас так, студенты факультета труда на первую пару собирались полчаса. Потому что лень было идти пешком, ждали автобус, или лень было раньше вставать. Да еще и покурить перед парой нужно. Тогда декан решил закрывать на замок дверь (решетку), а потом записывал тех, кто опоздал. Мы, математики, приходили вовремя. Ну, может, когда-нибудь кто-то и опоздает".

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