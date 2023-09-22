После обороны. Оксен Лисовой объяснил, почему образование – важнейший приоритет Украины

Главным приоритетом после вопроса обороны в Украине является образование, отметил министр образования и науки Оксен Лисовой. Он пояснил, что в течение определенного периода качество образования было отложено на второй план, потому что на первом оказался вопрос безопасности, в частности обеспечение учебных заведений укрытиями и гаджетами для дистанционного обучения учителей и школьников.

Образовательный руководитель на открытии Форума качества образования также отметил, что перед Министерством образования и науки стоит целый ряд задач, чтобы улучшать систему предоставления образовательных услуг и строить модерную страну. Но, тем не менее, на первом месте остается оборона Украины.

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"Приоритет номер два – это образование, почему номер два – потому что приоритет номер один – это оборона. Вне вопросов обороны, образование является ключевым приоритетом для правительства", – заявил Оксен Лисовой.

Уже предпринимаются шаги, которые помогают модернизировать отрасль образования: это и решение проблемы, которая существовала с Новой Украинской Школой, закрытие вопроса с нехваткой учебников, школьных автобусов, модернизации школьного питания и обустройства учебных заведений. Это все уже имеет субвенции, отметил глава ведомства образования.

"Образование – основа обновления нашего государства. У нас высокая амбиция. Мы имеем амбицию отстроить модерную страну и это будет невозможно, если мы не будем ставить вопрос качества в основу нашей повседневной деятельности", – подчеркнул министр образования.

Также он добавил, что без труда интеллектуального сообщества и инструментов образования невозможно обеспечить экономическое и гуманитарное чудо возрождения нашей страны.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине начинается проект трансформации школ, предусматривающий модернизацию учебных заведений.

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