"Посмотри мультфильм, в котором Фиксики играют в хоккей". В тетради по украинскому языку обнаружили "зраду", но есть нюанс

Мама школьника Тетана Чайковская показала тетрадь по развитию связной речи и чтению на украинском языке, где в задании предлагается посмотреть российский мультфильм Фиксики. После этого дети должны рассказать, что они узнали о хоккее.

Женщину возмутило такое задание, и она задала вопрос, почему школьникам дают такие задания. Кроме того, таким образом увеличивается количество просмотров российского контента. Об этом Чайковская написала в посте в Threads.

"Кто-нибудь знает, почему в рабочей тетради по развитию связной речи и чтения на украинском языке упоминается и просматривается мультфильм московитов? О пользе "Фиксиков" не рассказывайте, пожалуйста! Как так получилось, что на государственном уровне мы увеличиваем просмотры российского контента?" – написала женщина.

Впоследствии выяснилось, что тетрадь 2018 года выпуска, то есть она печаталась ещё до полномасштабного вторжения. В то же время это не уменьшило возмущение женщины, ведь тогда уже шла АТО (антитеррористическая операция на востоке Украины). Она также добавила, что учительница не включала детям мультфильм.

"Два важных момента, от которых стало чуть легче: учитель ничего не включала. Тетрадь действительно 2018 года. Печально то, что я осознала, насколько быстро это вызвало у меня реакцию. Даже в 2018 году уже шла АТО, но тогда мы не думали, что в школьной программе нельзя упоминать российский мультфильм", – добавила мама школьника.

В комментариях пользователи сети рассказали, что у них в школе показывали российские мультфильмы. А также украинцы отмечали, что если тетрадь была напечатана до начала полномасштабной войны, то удивляться нечему.

"Ой, у нас включили. Мои такого не смотрят и знают, что это российское, поэтому просто выходили из урока (онлайн). По-видимому, три или четыре раза я писала администрации. Последний раз, кажется, помогло. Это были Фиксики, Смешарики и советский Винни-Пух. Вроде бы школа нормальная, я такого не ожидала".

"Если тетрадь выдана до начала полномасштабного обучения, то ничего удивительного".

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