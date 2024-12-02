'Поставьте хоть на балл выше!' Что делать учителю, если ученик выпрашивает оценку

Оценки в школьном журнале остаются сильным мотиватором для детей. Когда учитель их выставляет, школьники могут выпрашивать получить хотя бы на бал выше. Такая ситуация может поставить педагога в неловкое положение.

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Учительница украинского языка и литературы Диана Мельникова в интервью Освіторії поделилась советами, как не переходить черту профессиональной этики и выдержать давление от школьников. По ее словам, следует проявлять принципиальность и не ставить оценок, из-за которых ученики придут выяснять отношения.

Также педагог советует объяснять и мотивировать их обращать внимание не только на баллы, но и на результат собственных знаний и умений. Мельникова отмечает, что бывают ситуации, когда следует пойти на уступки, но для таких случаев должны быть основания. Даже если ученик пытается "взять штурмом" учителя, педагог должен вести конструктивный диалог, аргументируя свое решение.

Педагог рекомендует отмечать школьникам, что оценка – это лишь показатель промежуточного результата, а не отношение к ребенку. Также важно уметь признавать свои ошибки, например когда учитель пропустил ошибку или недосчитал балл.

Мельникова говорит, что важно соблюдать взаимоуважение в школе. Однако, к сожалению, в Украине нередко это отсутствует. Иногда школьники могут выдвигать претензии или требовать что-то в ультимативной грубой форме, спорить, независимо от того, правы ли они.

Поэтому, по словам педагога, взаимоуважение является следствием соблюдения правил и норм общения. У учителей и школьников есть определенные права и обязанности. Мельникова говорит, что заслуженный низкий балл, замечание – не повод вести себя невежливо. Она подчеркивает, что если человек уважает других, то и сам будет уважен.

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