Учительница зарубежной литературы Алина Мец рассказала, как поймала свою ученицу на лжи благодаря ChatGPT. Так, педагог общаясь с чат-ботом поблагодарила, что тот сказал школьнице, что драму "Синяя птица" написал Василий Стефаник. Однако на самом деле это произведение бельгийского писатель Мориса Метерлинка.

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В видео, которое Мец выложила в TikTok, она общалась с ChatGPT, который ответил. что учительница его "раскусила". Несмотря на то, что его цель помогать ученикам и преподавателям, он мог дать неправильный ответ специально. Кроме того, виртуальный помощник указал, что если школьница дала такой ответ, то она списала не проверяя информацию.

Под заметкой под видео среди пользователей сети образовалась дискуссия.

"ChatGPT постоянно стал давать неправильные ответы. это так бесит. И когда ему говоришь, что это неправильно, он извиняется и снова говорит неправильно!"

"Чат не признавался, он просто согласился с вами, он запрограммирован соглашаться и вообще положительно относиться к вам, вы во всем правы. А что касается ошибки, да, он ошибается. Он сам так пишет".

"Если на уроке не объяснили то надо списывать, это нормально. Пока списываешь что-то запоминается. Но ИИ здесь подвел капитально".

"Я как-то попросила уточнения о цитате из Библии, то чат мне сказал, что автор – Лина Костенко, и сам придумал несуществующее стихотворение из выдуманного сборника".

"Так у меня на контрольной у студентов "За пределами боли" написал И.Багряный, а еще и главный герой там – Андрей".

"Это так же половина 7 класса списали про произведение К. Гулака "Перекличка" и писали про каких-то солдат и т.п, хотя там и близко не об этом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Массачусетский институт предупредил о последствиях использования ChatGPT.

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