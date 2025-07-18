Студенты тупеют и перестают мыслить: Массачусетский институт предупредил о последствиях использования ChatGPT

Исследование Массачусетского технологического института выявило тревожную тенденцию по использованию ChatGPT студентами. В частности, соискатели образования начинают тупить, перестают мыслить, а также у них снижается способность к запоминанию. Кроме того, по предварительным данным, после общения с чат-ботами молодежь уменьшает время взаимодействия с реальными людьми, а также происходит повышение чувства одиночества.

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Об этом говорится в исследовании MIT Media Lab, информирует Laptop Mag. По данным опросов, в 2023 году треть американских студентов регулярно использовала ChatGPT для выполнения заданий, а в 2024 году 86% студентов из 16 стран хотя бы частично применяли ИИ в обучении.

Новое исследование Массачусетского технологического института выявило тревожную тенденцию: регулярное использование ChatGPT может уменьшить когнитивную активность, ослабить способность к запоминанию и снизить мотивацию к самостоятельному мышлению. И это уже заметно в реальной жизни.

В исследовании приняли участие 54 человека, которых разделили на три группы:

первая использовала исключительно ChatGPT;

вторая имела доступ только к обычным поисковым системам;

третья полагалась исключительно на собственные знания (без всяких инструментов).

Участники должны были написать эссе на разные темы, например: "Может ли искусство менять жизнь людей?". У них было 20 минут на выполнение задания, при этом носили специальные EEG-шлемы для считывания электрической активности мозга.

Согласно результатам, участники третьей группы демонстрировали наибольшую когнитивную активность, были вовлечены в процесс, лучше запоминали написанное и проявляли больше креативности. Те же, кто пользовался искусственным интеллектом, выполняли задания быстрее, но с наименьшей мозговой вовлеченностью. Кроме того, они часто не могли вспомнить, что именно написали, и почти не чувствовали авторства над своим текстом.

Наибольшее беспокойство вызвали результаты четвертого этапа исследования, когда группы поменялись местами. Те, кто ранее использовал ChatGPT, не смогли быстро вернуться к уровню когнитивной активности, который демонстрировали до использования ИИ.

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