Поступать в колледж или просиживать штаны в школе? Сеть всколыхнула новая дискуссия о 10-11 классах

Украинский актер и режиссер Александр Мирошниченко поделился своими выводами, которые он сделал после того, как его сын проучился полгода в колледже. По его мнению, парень значительно повзрослел и уже идет к профессии, которую хочет получить. В то же время его одноклассники только на пути к пониманию того, кем они хотят стать.

Своим мнением Мирошниченко поделился в Facebook. Он считает, что обучение в колледже значительно выигрывает над "просиживанием" штанов в 10-11 классах школы. В частности, актер приводит в пример отсутствие необходимости проводить родительское собрание. А при возникновении вопросов учебное заведение можно посетить в удобное время и получить ответы.

"Я далек от идеализации. Конечно есть свои проблемы. И люди – повсюду люди. Со всеми плюсами и минусами. Но есть ключевой, сказанный сыном. На вопрос в чем разница между ушедшими из школы в колледжи и оставшимися в школе. А ответ такой: "Мы уже идем к профессии, а оставшиеся только думают идти к дороге, ведущей к профессии", – написал Мирошниченко.

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Он также отметил, что ученики колледжа почти все задания делают на парах и лишь изредка получают домашние упражнения, выполнение которых занимает не больше часа. Кроме того, меняется система использования учебников и материал подростки изучают не по изданиям, а по преподаванию предмета педагогами.

Более того, по словам Мирошниченко, дети овладевают своей профессией с удовольствием, ведь имеют четкую профессиональную ориентацию. В то же время ученикам ставят взрослые и четкие задачи, приучающие их к ответственности.

Также режиссер обращает внимание на то, что в учебном заведении не зафиксированы классы, что уменьшает вероятность возникновения буллинга. Кроме того, по его словам, есть разница между классным руководителем в школе и куратором курса в колледже. Актер уверяет, что кураторства достаточно для управления образовательным процессом.

Мирошниченко отметил, что в колледже не нужно собирать средства на нужды учебного заведения (шторы, краску, обои и т.п.). Дети не занимаются уборкой и не носят школьную форму.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Некоторые согласились с украинским режиссером и заверили, что обучение в колледже дает лучший опыт, чем в школе.

"Согласна полностью. Дочь в колледже учится после 9 класса. И ни разу не пожалели, что ушли из школы. Они становятся самостоятельными, более ответственными, взрослыми".

"Абсолютно соглашаюсь! Так и есть. Я давно уже сделала такой вывод! И не надо выбрасывать деньги на репетиторов".

"100% согласна. Сын учится уже на 3 курсе колледжа. Очень нравится обучение. На стипендии. Ни разу не пожалел, что не пошел в 10 класс. В колледже совсем другое отношение к учебному процессу и к ученикам".

"Имею такой пример. Один сын пошел в 10-11 класс, потом тысячу раз пожалели и я и он. А второй после 9-го в колледж, все хорошо было и учился на стипендию и быстро в профессию вошел, самостоятельным стал".

Своим мнением поделилась и преподавательница колледжа. Она отметила, что к минусам такого учебного заведения можно отнести разве что не правильно выбранную профессию. Однако и это не проблема, ведь дети все равно получают углубленные знания, а от этого лучше сдают Национальный мультипредметный тест. Кроме того, уже в таком возрасте ученики могут начать работать и сразу устроиться на работу после окончания учебы.

Однако некоторые украинцы не согласились с таким мнением и считают, что не все дети могут сразу сориентироваться со своей профессией.

"Но есть один большой минус. Дети после 11-го класса в большинстве своем не знают чего хотят. А после 9-го класса и подавно. Хорошо, если выбор родителей в дальнейшем западе в душу ребенку. Есть конечно исключения, но... ".

"По моему мнению, нет ничего плохого, если ребенок идет в 10-11 кл. Каждый решает для себя. Ваш сын был готов ко взрослой жизни, другие – нет, и это нормально, тем более когда война, а в твоем населенном пункте кроме школы ничего нет, потому чтобы поступить в колледж, нужно ехать в город. Не каждый ученик готов к такому шагу, не все родители могут с легкостью отпустить ребенка, зная о ситуации в стране, поэтому все относительно. И поверьте, существуют школы, где никто не собирает на шторы и не устраивает буллинг, просто вам, пожалуй, не повезло.

"Многое зависит от отдельного колледжа. Нам колледж не зашел. Большая перегрузка. Школьные предметы остались, еще и с какими-то гипертребованиями по предметам не по профилю. Да и добавились предметы по специальности. Почти двойная нагрузка относительно обычной школы. Так не должно быть, но есть. К тому же дипломы колледжа не признаются согласно Болонской системе, там нет никаких младших бакалавров и младших специалистов. В Украине нельзя поступить на третий курс института после 4-х лет колледжа. Тогда зачем это все?

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