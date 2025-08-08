Поступающие на контракт получат от 17 до 25 тысяч гривен компенсации от государства: сколько баллов надо иметь на НМТ

Поступающие в учреждения высшего образования в 2025 году могут получить гранты на обучение. Первый уровень государственной поддержки предусматривает помощь в размере 17 тысяч гривен, второй – 25 тысяч гривен, которая зависит от количества набранных баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он отметил, что по предварительным оценкам до 30 тысяч абитуриентов, получивших рекомендации на контрактные места, в этом году получат государственный грант. Точное количество таких студентов будет известно после зачисления – 1 сентября.

Сколько баллов нужно иметь на НМТ, чтобы получить гранты

- грант первого уровня – 17 тыс. грн. Для тех, кто имеет по двум предметам по 150+ баллов, или 140+ баллов если поступление на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не доступен по некоторым специальностям (напр. менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.).

-грант второго уровня – 25 тыс. грн. Для тех, кто имеет по 170+ баллов по двум предметам. На некоторых специальностях действует коэффициент, поэтому 25 тыс. может превратиться в 37,5 тыс. для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.

