Поступающие в аспирантуру впервые будут сдавать ВНО: что изменится с 2025 года
Поступающие в аспирантуру впервые в 2025 году будут сдавать отдельный экзамен в форме внешнего независимого оценивания. Кроме того, студенты будут поступать через централизованные электронные кабинеты.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. Он отметил, что поступающие в аспирантуру будут сдавать экзамен по методологии научных исследований и только в случае успешного прохождения будут допущены к вступительным экзаменам.
"В этом году будет впервые введен отдельный вступительный экзамен в форме ВНО, и будущие аспиранты будут поступать через централизованные электронные кабинеты. Поступающие в аспирантуру будут сдавать экзамен по методологии научных исследований и в случае успешного прохождения будут допущены к вступительным испытаниям в учреждениях высшего образования. Является ли это стопроцентным барьером против коррупции при поступлении в аспирантуру? Нет. На уровне учреждений, к сожалению, могут и дальше отбирать, условно говоря, своих, но этот механизм точно лучше, чем тот, что работал до сих пор", – сказал Винницкий.
Он добавил, что в этом году обучение в аспирантуре так же будет только по государственному заказу. На контракте можно будет учиться только на заочной или вечерней форме.
Количество мест в каждом заведении будет зависеть от публикаций сотрудников, возможностей для обеспечения руководства и того, какие были в прошлом защиты диссертаций.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задания единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не будут выходить за пределы уровня В1.
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