УЦОКО уточнил ключевой момент относительно заданий по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру
Задания единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не будут выходить за пределы уровня В1. Вопросы будут предусматривать проверку общего понимания, выборочного понимания текста и проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, информирует Освіта.ua. Уровень знаний по иностранному языку должен позволять студентам работать с иноязычной литературой.
Поступающие могут выбрать среди английского, немецкого, французского или испанского языков. Сам экзамен состоит из двух частей: чтения и использования языка, указано на сайте УЦОКО.
За задания по иностранному языку согласно схеме будет начислено по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте.
Итак, за выполнение заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.
Тест содержит 30 вопросов трех форм:
- Задания на установление соответствия (вопросы 1–6).
- Задания с выбором одного правильного ответа (вопросы 7–11).
- Задания на заполнение пропусков в тексте (вопросы 12–30).
На выполнение заданий теста отведено ориентировочно 45 минут.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в 2025 году существенно уменьшится.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!