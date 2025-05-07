УЦОКО уточнил ключевой момент относительно заданий по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру

Задания единого вступительного экзамена по иностранному языку для поступающих в магистратуру и аспирантуру не будут выходить за пределы уровня В1. Вопросы будут предусматривать проверку общего понимания, выборочного понимания текста и проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, информирует Освіта.ua. Уровень знаний по иностранному языку должен позволять студентам работать с иноязычной литературой.

Поступающие могут выбрать среди английского, немецкого, французского или испанского языков. Сам экзамен состоит из двух частей: чтения и использования языка, указано на сайте УЦОКО.

За задания по иностранному языку согласно схеме будет начислено по 1 тестовому баллу за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия и по 1 тестовому баллу за каждый правильно заполненный пробел в тексте.

Итак, за выполнение заданий блока по иностранному языку можно получить от 0 до 30 баллов.

Тест содержит 30 вопросов трех форм:

Задания на установление соответствия (вопросы 1–6).

Задания с выбором одного правильного ответа (вопросы 7–11).

Задания на заполнение пропусков в тексте (вопросы 12–30).

На выполнение заданий теста отведено ориентировочно 45 минут.

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