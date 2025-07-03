Поступающих просят регистрировать е-кабинет не через сервис gmail: почему возникла проблема

Поступающих, которые регистрируют электронные кабинеты, призвали не использовать сервис gmail. В частности, из-за того, что блокируются письма из-за большого количества обращений.

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Об этом сообщило государственное предприятие "Инфоресурс". Там отметили, что о восстановлении возможности использования сервиса gmail будет сообщено. Сейчас регистрацию рекомендуют проводить через другие почтовые сервисы.

"Вниманию поступающих, которые не получают письмо активации электронного кабинета или получают со значительной задержкой. Такая проблема сейчас существует с одним из почтовых сервисов (gmail), который блокирует наши письма из-за большого количества обращений. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос. О восстановлении возможности использования почтового сервиса gmail оперативно проинформируем. Сейчас просим зарегистрировать кабинет через другой почтовый сервис. До регистрации заявлений на творческие конкурсы, собеседования и подачи заявлений на поступление еще достаточно времени", – говорится в сообщении.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Для того, чтобы зарегистрировать электронный кабинет, нужно:

электронную почту, к которой поступающий точно имеет доступ. Это будет логин для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет, его надо придумать и запомнить;

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ/экзаменационного листа, который был получен при регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ/ЕВИ. Если поступающий имеет сертификаты (листки) разных лет, то отмечает данные одного из них, а другие сможете добавить непосредственно в кабинете;

в случае отсутствия сертификата НМТ/экзаменационного листа ЕВЭ/ЕПВИ/ЕВИ) — надо указать тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, старое название идентификационный код).

После этого на указанную почту придет ссылка для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если поступающий не успеет за это время, то ему надо пройти регистрацию с начала.

Зарегистрировать электронный кабинет можно не только 1 июля, такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года. Однако стоит ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по траектории поступления абитуриентов.

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