Поступающим во внимание: какие профессии будут в спросе через 10 лет, а какие – исчезнут с рынка труда

Одной из самых перспективных отраслей через 10 лет будут информационные технологии. В частности, специальности, которые будут фокусироваться на искусственном интеллекте. Например, промпт-инженер, особенности работы которого заключаются в правильном формировании запросов для ИИ. Кроме того, будет спрос на таких специалистов как инженер по безопасности, разработчик удобных интерфейсов во взаимодействии между людьми и машинами.

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Об этом сообщило BBC News Украина в YouTube. Там отметили, что популярными станут также эксперты, которые будут работать с данными в информационных технологиях – Big Data. В то же время перспективу будут иметь специалисты по кибербезопасности, финансовым технологиям, бизнес-аналитики и разработчики блокчейн-систем.

Не менее популярными через 10 лет станут профессии, связанные с развитием возобновляемой энергетики, разработки новых источников энергии – так называемые эксперты "зеленой экономики".

Значительным вниманием будут пользоваться специалисты, работа которых будет относиться к сфере урбанистики, архитектуры, редизайна и разработке умных домов. Неизменным останется спрос на врачей, в том числе психотерапевтов, а также строителей, механиков, ремонтников и электриков.

Какие профессии исчезнут

Учитывая развитие технологий, на грани исчезновения станут специальности, относящиеся к сфере обслуживания – кассиры, продавцы, консультанты и т.д. В то же время, из-за того, что значительное количество работников стали работать дистанционно, будет уменьшаться популярность на офис-менеджмент.

Меньшее внимание будет уделяться профессиям связанным с бухгалтерским учетом, а также предусматривающим выполнение рутинной работы, ведь это будут выполнять машины.

Поэтому для того, чтобы студентам получить профессию, пригодится стоит обратить внимание на обладание определенными навыками и умениями. В частности, развивать техническую грамотность, изучая математику, информатику и естественные науки.

Также абитуриенты уже должны работать над расширением аналитического мышления, креативности, эмпатичности и коммуникации.

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