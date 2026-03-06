Поступила на контракт, но учится бесплатно: студентка Киево-Могилянки поделилась уникальным опытом

Студентка Киево-Могилянской академии рассказала, как ей удалось перейти на безоплатное обучение после того, как она вступила на контракт. По словам девушки, наличие большого количества достижений в течение всех школьных лет оказалась важнее баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Своим опытом она поделилась в видео в социальной сети TikTok. После того, как абитуриентка подала документы на выбранную специальность, ей на электронную почту пришло письмо с предложением податься на грант, который полностью покрывает стоимость образования в течение 4 лет.

"Все, что от меня требовалось, – это заполнить гугл-форму, где я описывала все, чем я занималась в течение 11 лет в школе", – говорит девушка в видео и перечисляет свои достижения:

средний балл аттестата;

волонтерство;

социально-гражданская деятельность;

спорт;

знание языков;

работы в МАН (Малая академия наук).

Таким образом девушка прошла во второй тур, где уже было интервью, где проверялись навыки коммуникации, адаптации, умение отвечать на сложные вопросы.

"После этого мне пришло письмо, в котором мне сообщили, что я стала одной из 5 человек, которые получили грант, который полностью покрывает стоимость моего обучения", – делится она.

