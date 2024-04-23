Поступить станет легче, а часть ПТУ ликвидируют: в МОН раскрыли детали реформы профильного среднего образования

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний рассказал, что ждет школьников с началом реализации реформы профильной средней школы. По его словам, ученикам облегчат условия поступления в заведения профессионально-технического образования. В частности, подростки смогут подавать документы онлайн через Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Кроме того, по словам должностного лица, кроме профессиональных колледжей появятся также и профессиональные. Учеба в них будет предусматривать получение профессионального образования. Те учреждения, которые не будут соответствовать названию "профессиональный колледж", могут быть ликвидированы или оптимизированы. Об этом Завгородний рассказал в интервью Новой украинской школе.

Он отметил, что в рамках трансформации в академических лицеях нужно создавать сеть заведений, разрабатывая новые профили и программы. В то же время, в профессиональном направлении она уже функционирует, потому что уже сейчас ученики могут получать профессию.

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"Поэтому, сравнивая с академическими лицеями, трансформация содержания в профессиональных будет не столь велика и в первую очередь будет касаться именно академической составляющей обучения", – говорит Завгородний.

Для школьников в 8 и 9 классах планируется также увеличить количество часов для профессионального ориентирования, ведь ученикам нужно будет выбирать между академическим или профессиональным лицеями. Таким образом, по словам чиновника, подростки будут делать более осознанный выбор.

Он также отметил, что в настоящее время школы не заинтересованы в том, чтобы дети поступали в ПТУ после 9 класса, ведь они получают государственное финансирование на каждого школьника. Когда же в учебных заведениях будут только 1-9 классы, таких ситуаций не будет возникать.

Завгородний рассказывает, что трансформироваться также будут и дисциплины, в соответствии с профессиональным направлением. Таким образом, у студентов будет больше понятности, зачем им учить некоторые предметы.

Кроме того, в профессиональных колледжах планируется разработка новых учебных программ, квалификаций и т.д., чтобы все это отвечало потребностям современного рынка.

Он добавил, что уже в 2024 планируется пилотировать подход в профессиональном образовании в 10 общинах и 10 заведениях профессионально-технического образования.

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