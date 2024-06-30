''Поступите в колледж или выезжайте за границу''. В сети дали советы родителям школьников, которые не сдали НМТ-2024

Маме школьника, который не сдал экзамен по математике на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2024 году, посоветовали, чтобы ее ребенок подавал документы в колледж в Украине. Кроме того, женщине сказали, что можно выехать за границу для поступления в иностранное заведение высшего образования (ЗВО).

Украинка спросила совета у других родителей в Facebook. Она рассказала, что поступающий получил средние баллы по трем предметам, однако не преодолел пороговый по математике.

"Подскажите пожалуйста, ребенок не сдал математику, не набрал пороговый балл, другие предметы на средний балл. В какие ЗВО возможно поступить и на какие профессии?", – написала украинка.

Пользователи соцсети советовали ей обратить внимание на профильные колледжи, ведь ребенок не потеряет год и получит дополнительную специальность.

"Как вариант, после 11 класса можно в профтех. Срок обучения 1 год. И год не теряете зря, дополнительную специальность получите, кто знает, возможно по жизни пригодится, как говорится, знания на плечах не носить. И параллельно готовьтесь, чтобы НМТ сдать достойно, затем вступайте в ЗВО".

"Выберите профильный колледж".

"Колледж, по направлению который ему нравится – попробует профессию по вкусу. А год спустя законодатель не запрещает пробовать собственные силы на ВНО/НМТ, хоть ежегодно.

Однако некоторые родители советовали поступать за границу.

"Можно ехать в Словакию. Там не нужно НМТ. Бесплатное обучение".

В то же время женщине напомнили, что если абитуриент не преодолевает пороговый балл хотя бы по одному предмету, он теряет возможность поступить в учреждение высшего образования в 2024 году.

"К сожалению, если хотя бы по одному предмету не набран пороговый балл, то в этом году ребенок вообще не сможет вступить в ЗВО".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница сообщила еще об одной ошибке на НМТ-2024 по математике.

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