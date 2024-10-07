Поступление-2024: количество первокурсников на ІТ-специальностях уменьшилось на 30%

Несмотря на то, что ІТ-специальности остаются одними из самых популярных среди абитуриентов, в 2024 году количество первокурсников уменьшилось на 30%. В то же время, три специальности этого направления стали одними из самых популярных – "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность и защита информации".

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Такие выводы вступительной кампании предоставило сообщество программистов DOU. В этом году специальность "Компьютерные науки" заняла пятое место за количество поданных заявлений, уступая психологии, менеджменту, филологии и праву.

Подать заявления на поступление на ІТ-специальности можно было в 171 заведение высшего образования, что составило на 8 больше, чем в 2023 году.

Так, сокращение количества поступающих на компьютерные науки связывают с уменьшением соискателей образования в целом.

Также в 2024 году на 20% уменьшилось абитуриентов, подавших заявления на бюджет. В то же время количество поступающих на контракт стало меньше на 38%.

Среди избранных специалистов наибольшее падение произошло на специальности "Электронные коммуникации и радиотехника", куда поступило на 64% абитуриентов меньше, чем в прошлом.

Средний балл у соискателей образования на ІТ специальности почти не изменился. Так, самые высокие имеют поступающие на специальности "Прикладная математика и системный анализ" – более 170 баллов. В то же время количество заявлений на поступление в крупнейшие университеты, которые готовят ІТ-специалистов, снизилось. Так, наибольшее падение в Национальном авиационном университете – 46%, меньше заявок, чем в прошлом. Далее – Киевский политехнический институт им. Сикорского – на 22% меньше и Львовская политехника – минус 22%.

Самый высокий средневзвешенный конкурсный балл у студентов первого курса Украинского католического университета – 188. Минимальный в этом вузе – 178.

Наименьшее количество баллов – 100 нужно получить в Харьковском национальном университете радиоэлектроники, Одесском национальном университете им. Мечникова и Государственном университете инфраструктуры и технологий.

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