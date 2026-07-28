Поступление 2026: какие регионы дают наибольший бонус к конкурсному баллу

Абитуриенты в 2026 году могут получить дополнительное преимущество при зачислении в университеты в определенных регионах Украины. Для этого к конкурсному баллу, полученному по результатам НМТ, будет автоматически применяться региональный коэффициент.

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Как сообщает портал "Освитория", наибольшую надбавку в размере 7% получат абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Региональный коэффициент ввели для того, чтобы стимулировать абитуриентов выбирать университеты в разных областях Украины и поддержать учебные заведения, работающие в регионах с более серьезными вызовами безопасности. Коэффициент учитывает фактическое расположение университета: чем сложнее условия для обучения в области, тем выше коэффициент.

Как работают региональные коэффициенты

Во время вступительной кампании 2026 года коэффициент будет применяться автоматически при расчете окончательного конкурсного балла, если абитуриент подает заявление в университет, расположенный в определенном государством регионе. Распределение коэффициентов в этом году будет следующим:

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1,07 – самый высокий показатель будет действовать для высших учебных заведений в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, конкурсный балл для абитуриентов здесь увеличится на 7%;

– самый высокий показатель будет действовать для высших учебных заведений в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, конкурсный балл для абитуриентов здесь увеличится на 7%; 1,04 – этот коэффициент будет применяться к университетам Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей;

– этот коэффициент будет применяться к университетам Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей; 1,0 – во всех остальных областях Украины, а также в Киеве региональный коэффициент составит 1,00, то есть он не повлияет на конкурсный балл.

Как именно изменится конкурсный балл

Региональный коэффициент прибавляется не к отдельным результатам НМТ, а к уже сформированному баллу за экзамены с учетом весовых коэффициентов предметов. Когда этот балл будет подсчитан, он будет умножен на соответствующее число.

Например, если абитуриент подает заявление в университет в Харькове или Одессе, его конкурсный балл после всех расчетов будет умножен на 1,07, то есть увеличится на 7%. Для вузов в Днепре или Полтаве эта надбавка составит 4%. В то же время для поступления в киевские университеты или большинство вузов в западных областях дополнительного повышения не будет.

Такой механизм должен помочь выровнять возможности между университетами разных регионов и сделать поступление в вузы в прифронтовых и приграничных областях более привлекательным для абитуриентов.

Как воспользоваться коэффициентом при поступлении

Отдельно подавать заявку на применение регионального коэффициента не нужно. Он учитывается системой автоматически при рассмотрении заявления. Главное условие – чтобы абитуриент выбрал университет, фактическое местонахождение которого находится в регионе с соответствующим показателем.

В 2026 году подать заявления на поступление в высшие учебные заведения можно с 19 июля до 18:00 1 августа. Для этого абитуриенты используют электронные кабинеты на портале ЕГЭБО.

Абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из которых до 5 – на бюджетные места. Для большинства специальностей при поступлении на бюджет необходимо иметь не менее 130 конкурсных баллов, а для отдельных элитных направлений минимальный порог составляет 150 баллов.

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