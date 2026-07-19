В Украине стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения: какие нюансы нужно учесть

В Украине начался основной этап вступительной кампании в высшие учебные заведения — прием заявлений на бакалавриат. Абитуриенты могут подать до 10 заявлений, однако для каждого необходимо сразу определить приоритетность, которая повлияет на возможность получения рекомендации на бюджетное место.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. В ведомстве напомнили о ключевых правилах вступительной кампании 2026 года, особенностях расчета конкурсного балла, применении квот и льгот, а также об основных датах поступления.

Подача заявлений и приоритетность

Подача заявлений через электронный кабинет абитуриента на портале ЕДЕБО продлится до 18:00 1 августа. Всего абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти — на бюджетные места (места государственного заказа).

Для каждого заявления необходимо определить приоритетность, причем первый приоритет является самым высоким. В МОН подчеркивают, что не стоит ставить менее желательный бюджетный вариант выше желанного контрактного, ведь рекомендация по заявлению с более высоким приоритетом автоматически блокирует возможность получить рекомендацию по заявлениям с более низким приоритетом.

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Основные даты вступительной кампании

Не позднее 6 августа будут обнародованы списки рекомендованных к зачислению. До 11 августа, 18:00, абитуриенты должны подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете.

До 13 августа состоится зачисление на бюджетные и контрактные места по заявлениям в порядке приоритетности. В целом приемная кампания продлится до 15 октября, а высшие учебные заведения смогут проводить дополнительный набор на контрактные места в установленные ими сроки.

Что нужно знать перед подачей заявлений

В министерстве напомнили, что после подачи заявления изменить его приоритетность уже невозможно. Если заявление с приоритетом аннулировать, использованный номер приоритета не восстанавливается.

Кроме того, после получения рекомендации на бюджет по определенному приоритету заявления с более низким приоритетом больше не будут участвовать в конкурсе на бюджетные места. Отказ от бюджетной рекомендации также лишает права на государственный грант.

Как рассчитывается конкурсный балл

Конкурсный балл не является средним арифметическим результатов национального мультипредметного теста. Он определяется по специальной формуле, в которой результаты каждого предмета умножаются на коэффициенты в зависимости от выбранной специальности.

Также могут учитываться дополнительные баллы, отраслевой и региональный коэффициенты. Из-за этого абитуриенты с одинаковыми результатами НМТ могут иметь разный конкурсный балл в зависимости от специальности.

Для большинства творческих специальностей 70 % конкурсного балла определяет результат творческого конкурса.

Отраслевые и региональные коэффициенты

Отраслевой коэффициент 1,02 применяется к заявлениям с первым или вторым приоритетом на специальности, пользующиеся особой государственной поддержкой. К ним относятся, в частности, образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг, безопасность и оборона. В остальных случаях используется коэффициент 1,00.

Региональный коэффициент зависит от местоположения учебного заведения. Для университетов Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областей он составляет 1,07, а для учебных заведений Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей — 1,04.

Поступление по квотам и специальные условия

Абитуриенты, имеющие право на квоту-1 или квоту-2, участвуют в конкурсе на бюджетные места только в пределах соответствующей квоты.

К квоте-1 относятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью и другие определенные категории. Квота-2 распространяется на абитуриентов, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий.

Для других категорий абитуриентов, в частности участников боевых действий, их детей, внутренне перемещенных лиц и лиц с инвалидностью, предусмотрены отдельные механизмы государственной поддержки. Среди них: право на социальную стипендию при поступлении на бюджет и возможность перевода с контрактной формы обучения на вакантные бюджетные места после завершения основного этапа зачисления.

Подтверждение льгот

В МОН подчеркнули, что право на льготы необходимо подтвердить до подачи первого заявления. Для этого нужно обратиться в любое учреждение высшего или профессионального предвысшего образования, после чего информация будет внесена в ЕДЕБО.

После этого льгота автоматически будет распространяться на все поданные заявления. Для участия в конкурсе по собеседованию или квотам подтвердить право на льготы можно до 1 августа, 18:00. Если речь идет о переводе на бюджет после поступления на контракт, сделать это можно до 1 октября.

Кто может поступать по результатам собеседования

Вместо результатов ЕГЭ поступление на основе собеседования предусмотрено для ветеранов войны, лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, абитуриентов, которым отказали в регистрации на ЕГЭ из-за невозможности создать специальные условия, а также для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, либо выехавших оттуда после 1 октября 2025 года.

Для этой категории абитуриентов регистрация на бюджет завершилась 10 июля. В то же время для поступления исключительно на контракт они могут зарегистрироваться в электронном кабинете до 25 июля, 18:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут отменить государственную итоговую аттестацию в 2027 году. Это коснется учащихся, которые будут заканчивать каждый уровень полного общего среднего образования — 4, 9 и 11 классы.

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