Поступление 2026. Какие специальности предлагают военные вузы Украины и кто может претендовать на обучение

В Украине с 1 января 2026 года началась вступительная кампания в военные учреждения высшего образования. Кроме обучения курсанты могут получить денежное, вещевое и медицинское обеспечение, а также жилье. Поступить в заведение могут граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет по результатам экзаменов по конкурсным предметам или по результатам внешнего независимого оценивания.

Кроме оценивания знаний, абитуриенты проходят профессионально-психологический отбор и окончательный медицинский осмотр и сдают экзамен по физической подготовке. В вузы может поступить не только гражданская молодежь, но и военнослужащие военной службы по контракту и базовой военной службы. Об этом сообщает Министерство обороны на официальном сайте.

Какие специальности предлагают военные университеты

Национальный университет обороны Украины

Подготовка офицеров, которые будут занимать должности по физическому воспитанию и спорту в Вооруженных Силах Украины. В прошлом году впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих. По заочной форме обучения военнослужащие военной службы по контракту, в частности рядового, сержантского и старшинского состава, могут получить степень бакалавра по гражданской специальности "Физическая культура и спорт".

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Осуществляет подготовку военных летчиков, штурманов, командиров подразделений ПВО, специалистов по системам зенитного вооружения, воздушной разведки, беспилотных комплексов, инженерной службы, морально-психологического обеспечения, а также энергетиков и метрологов. По заочной форме обучения университет готовит военнослужащих по контракту по гражданским специальностям: программная инженерия, электроэнергетика, электронные коммуникации и информационно-измерительные технологии.

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Осуществляет подготовку военных специалистов для механизированных, танковых, инженерных подразделений, ракетных войск и артиллерии, артиллерийской разведки, а также специалистов морально-психологического обеспечения и музыкального искусства.

Военная академия (г. Одесса)

Осуществляет подготовку командиров подразделений десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной разведки, сил специальных операций, а также специалистов по воздушно-десантной службе, продовольственному и вещевому обеспечению, обеспечению ракетным топливом и горючим, транспортной логистике, эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, хранению боеприпасов, автомобильной техники и квартирно-эксплуатационному обеспечению. Также готовятся специалисты по разведывательно-информационной работе.

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут

Осуществляет подготовку командиров подразделений войск связи, специалистов по системам военной связи, защиты информации и кибербезопасности, киберзащиты, киберразведки, математического и программного обеспечения военных информационных систем, автоматизированных систем управления войсками и вооружением, а также специалистов по радиоэлектронным системам.

Житомирский военный институт имени С.П. Королева

Осуществляет подготовку военных специалистов по радиоэлектронной борьбе, радиоэлектронной и космической разведке, защите информации, информационному воздействию, автоматизированной обработке информации, применению беспилотных авиационных комплексов.

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт"

Осуществляет подготовку командиров подразделений танковых войск, военных инженеров-механиков, специалистов по радиационной, химической, биологической защите и экологической безопасности войск.

Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия"

Осуществляет подготовку специалистов по навигации и кораблевождению, эксплуатации корабельных энергетических установок, корабельного радиотехнического вооружения и связи, комплексов и систем корабельного и берегового вооружения, поисково-спасательных, водолазных и аварийных работ на море, морально-психологического обеспечения на кораблях Военно-Морских Сил.

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Осуществляет подготовку военных юристов.

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Осуществляет подготовку профессионалов с полным высшим образованием по специальностям политология, психология, международные отношения, журналистика, филология, финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок, право, геодезия и землеустройство, социальная работа.

