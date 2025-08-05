Поступление на бакалавриат 2025: украинские абитуриенты получили рекомендации к зачислению по новой системе

Украинские абитуриенты, поступающие в этом году на бакалавриат, уже получили рекомендации к зачислению, которые были отправлены в их электронные кабинеты поступающих. Алгоритм адресного размещения сработал так, как это было задумано – по логике выставленных приоритетов и результатов поступающих.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он отметил, что это делает систему поступления более понятной, справедливой и честной, а также усиливает ответственность выбора.

Поступление на бакалавриат – 2025

В целом рекомендации получили 176 376 абитуриентов, из которых:

– 65 493 – на бюджет;

– 110 883 – на контракт.

В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и те, которые являются "контрактными" (в том числе и с грантом).

Среди тех, кто получил бюджетное место:

– 61 178 человек – дневная форма обучения;

– 4 315 – заочная форма.

По квотам:

– Квота-1: 4 060 человек (из них 728 — заочная форма);

– Квота-2: 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).

"Итого – 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Эта цифра тревожит, но о ней напишу отдельно завтра. Следует иметь в виду, что кроме "квотников", еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса", – отметил замминистра.

Система работает на пользу абитуриентов

По словам Винницкого, сейчас самым главным является подтверждение того, что система действительно работает на поступающего:

– 60% из общего количества поступающих рекомендованы к поступлению по своему первому приоритету.

– 86% – по одному из трех первых приоритетов.

Заместитель министра рассказал, что всего было создано почти 210 тысяч электронных кабинетов. Из них:

– 195 тысяч абитуриентов приняли участие в работе алгоритма, разместив заявления (некоторые создали кабинет, но заявления так и не подали);

– около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов.

Что дальше делать абитуриентам

Если напротив одного из заявлений появился статус "Рекомендовано" – это именно то заявление, по которому можно учиться. Для зачисления нужно выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа.

Для студентов, которые не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов, еще будет возможность поступить на контракт на следующем этапе (после 11 августа).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру. Подать заявление могут те абитуриенты, которые уже были зарегистрированы на основную или дополнительную сессию, но не приняли участие, желающие сдать экзамен повторно и те, кто вообще не регистрировался.

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