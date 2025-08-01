В Украине началась дополнительная сессия для поступления в магистратуру: кто может принять участие

В Украине с 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для поступления в магистратуру. Подать заявление могут те абитуриенты, которые уже были зарегистрированы на основную или дополнительную сессию, но не приняли участие, желающие сдать экзамен повторно и те, кто вообще не регистрировался.

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Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования. Для регистрации абитуриентам нужно обратиться в приемную комиссию учебного заведения лично или дистанционно. После подачи заявки, необходимо указать населенный пункт, где студент планирует проходить экзамен.

Даже если абитуриент уже участвовал в ЕВЭ в этом году, повторная сдача экзамена предусматривает также регистрацию и получение нового регистрационного листа.

После регистрации нужно:

получить экзаменационный листок в приемной комиссии – это обязательный документ для допуска к тестированию;

оплатить участие в спецсессии – до 13 августа включительно, стоимость – 1176 гривен;

следить за зачислением средств в своем кабинете участника на сайте УЦОКО, платеж должны обработать в течение трех рабочих дней.

Если поступающий произвел оплату, но не видит ее в системе, ему нужно обратиться в УЦОКО для выяснения причин. Также ведомство призвало студентов указывать точные данные, иначе регистрацию могут аннулировать, а экзаменационный лист станет не действительным.

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