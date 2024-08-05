Поступление на бюджет 2024: сколько времени у абитуриентов для подтверждения зачисления и как это сделать

Абитуриенты, получившие рекомендацию по поступлению на бюджет, должны подтвердить зачисление до 18:00 8 августа. Сроки выполнения требований остаются постоянными, несмотря на то, что списки обнародовали досрочно.

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Для того чтобы подтвердить зачисление, поступающим нужно в электронном кабинете или в учебном заведении подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис. Зачисление на бюджет производится не позднее 10 августа, передает Оsvita.ua.

В то же время поступающие, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом, и не могут оформить КЭП или Дія.Підпис могут загрузить сканированное заявление, подписанное собственноручно.

Можно ли вступить на контракт раньше 9 августа

Приказ о зачислении на обучение на контракт не может быть издан раньше срока, определенного Порядком приема. В 2024 году – это 9 августа. Поэтому любые действия со стороны учебных заведений посредством мотивирования поступающих к передаче оригиналов документов и оплаты за обучение до этого периода имеют признаки мошенничества или злоупотребления доверием.

Кроме того, абитуриенты в 2024 году не должны представлять оригиналы документов в ЗВО при поступлении.

Следует заметить, что выполнить условия для зачисления – значит подтвердить выбор университета посредством наложения КЭП в электронном кабинете или лично в учебном заведении.

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