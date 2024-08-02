В одном из университетов Украины зимние каникулы продлятся три месяца: что известно

Студенты Черновицкого национального университета будут иметь длительные зимние каникулы. В частности, соискатели образования будут отдыхать почти три месяца – с 5-10 декабря 2024 года по 5-10 марта 2025 года.

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Об этом сообщил ректор ЧНУ Руслан Белоскурский в интервью Мolbuk.ua. Он отметил, что в случае улучшения ситуации с электроэнергией график каникул может быть изменен.

"Сессия у студентов завершится в первых числах декабря. Поэтому планируем, что у них будут продолжительные зимние каникулы – с 5-10 декабря до 5-10 марта. Если вопрос с электроэнергией существенно улучшится, будем только рады начать обучение не с 10 марта, а с середины, а может, и начала февраля, будем стараться, чтобы до конца июня студенты сдали сессию и могли отдыхать в июле-августе", – сказал Белоскурский.

Напомним, обучение студентов Министерство образования и науки рекомендовало начать в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы. Цель таких шагов состоит в обеспечении подготовки учебных заведений к прохождению осенне-зимнего периода. Поэтому образовательное ведомство рекомендовало адаптировать график обучения для экономного использования энергоресурсов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Черкасс хотят отменить осенние и весенние каникулы.

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