В школах Черкасс хотят отменить осенние и весенние каникулы: что известно

В 2024-2025 учебном году в школах Черкасс могут отменить осенние и весенние каникулы. Зато у детей будет месяц отдыха зимой.

Об этом сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина в Facebook. Она отметила, что изменять дату начала образовательного процесса не будут, и он начнется, как обычно – 1 сентября.

"Сразу подчеркну – обучение в школах города Черкассы будет начато, как всегда – 1 сентября. Однако, учитывая критическую ситуацию с электроснабжением в стране, сейчас и неутешительные прогнозы на осенне-зимний период, – рассматриваем различные варианты организации учебного процесса. В частности, рассматриваем вариант отказа от осенних и весенних каникул. Вместо того, в школах будет месяц зимних каникул", – написала должностое лицо.

Она также поделилась, что учебный год для школьников может завершиться не 31 мая, а в начале июня 2025 года. Кроме того, власти города рассматривают возможность увеличения учебной недели до шестидневной. Однако Чубина заверила, что все варианты организации образовательного процесса будут публично обсуждены с директорами общеобразовательных учреждений.

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