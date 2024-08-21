Поступление в аспирантуру-2024. Стало известно, какие вузы получили наибольшее количество бюджетных мест

400 бюджетных мест в аспирантуре получил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Это стало самым большим количеством среди всех заведений высшего образования. Чуть меньше у Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – 325.

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Третьим в списке стал Национальный университет "Львовская политехника" – 318 мест. В этом году на аспирантуру в учреждениях высшего образования выделено 5409 бюджетных мест, сообщает Еducation.ua.

Четвертым в списке стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", имеющий 212 мест. Пятым – Национальный университет биоресурсов и природопользования со 180 местами.

Напомним, бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Украины Сергей Захарин отметил, что отмена дневной формы аспирантуры по контракту не нарушает права поступающих. В частности, для того чтобы доказать нарушение, нужно обращаться в суд с иском и доказывать свою позицию. Кроме того, согласно указу Президента о введении военного положения, на период его действия могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что специальная сессия ЕВЭ для поступления в аспирантуру и магистратуру будет проходить в сентябре.

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