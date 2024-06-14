Поступление в колледж в 2024 году: что необходимо знать выпускникам 9 и 11 классов

Выпускники 9 и 11 классов могут воспользоваться возможностью и поступить в колледж для получения степени профессионального младшего бакалавра. Зачисление в 2024 году производится по результатам собеседования или конкурса творческих способностей, а также рассмотрения мотивационных писем.

Поступающие могут подать в общей сложности до 15 заявлений – до 5 на бюджет и 10 на контракт, сообщает Оsvita.ua. Выпускники 9 классов могут учиться на дневной форме одновременно с выполнением образовательной программы полного общего среднего образования профессионального направления.

После 11 класса ученики принимаются на первый год обучения с сокращенным сроком. В то же время поступить в колледж могут абитуриенты, имеющие степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые получают степень высшего образования не менее одного года и выполняют в полном объеме индивидуальный учебный план.

Одновременное обучение по двум или более образовательно-профессиональным программам дневной или дуальной формы не допускается.

Как подать заявление для поступления в колледж

Зарегистрироваться для поступления в колледж нужно через электронный кабинет, кроме случаев, когда абитуриент не может этого сделать или подать заявление в электронной форме. Для этого нужно заполнить электронную форму, которую будет рассматривать приемная комиссия учебного заведения в определенном порядке.

Поступающие могут получить дополнительную информацию в центрах приемных комиссий колледжей.

Как происходит поступление в колледж

Выпускники 9 и 11 классов должны поучаствовать в конкурсном отборе по результатам собеседования при поступлении на бюджет. Вместо прохождения интервью абитуриент может подать результаты Внешнего независимого оценивания 2021 года или Национального мультипредметного теста 2022-2024 годов.

В таком случае конкурсный балл поступающего определяется как средний балл по двум дисциплинам ЗНО, или средний балл всех предметов НМТ. В обоих случаях происходит повышение баллов на 25%, но оно может быть не более 200 баллов.

Для желающих учиться на контракте необходимо предоставить мотивационные письма.

В случае поступления на художественные и спортивные специальности, необходимо составить творческий конкурс. Абитуриентам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, засчитывается оценка 200 баллов.

Заведение в Правилах приема самостоятельно определяет минимальное значение конкурсного балла, с которым поступающий допускается к участию в конкурсном отборе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какие специальности требуется творческий конкурс при поступлении в колледж и как он оценивается.

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