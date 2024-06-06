Поступление в колледж 2024: на какие специальности требуется творческий конкурс и как он оценивается
Абитуриенты, которые планируют поступать в колледж в 2024 году, должны пройти творческий конкурс. Этот экзамен предполагает проверку и оценивание творческих или физических способностей поступающих.
Результаты творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующим заведением. Экзамены проводятся в один тур, сообщает Оsvita.ua. Поступающие могут получить баллы за испытание по шкале 100–200.
Сдача творческого конкурса предусматривают следующие специальности:
- физическая культура и спорт;
- среднее образование (физическая культура, изобразительное искусство, музыкальное искусство);
- аудиовизуальное искусство и производство;
- дизайн (графический дизайн, дизайн одежды (обувь), парикмахерское искусство и декоративная косметика, дизайн среды, промышленный дизайн);
- изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- хореография;
- музыкальное искусство;
- сценическое искусство;
- архитектура и градостроительство;
- стоматология.
Напомним, Министерство образования и науки Украины обратилось в университеты и колледжи с рекомендациями по проведению следующего учебного года. В частности, начать занятия предлагается в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы.
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