Поступление в колледжи в 2023 году продолжается: названы наиболее и наименее популярные специальности

Украинские колледжи продолжают набор студентов на дневную и заочную формы обучения на контрактной основе. Подробности о дополнительных этапах вступительной кампании для абитуриентов можно найти на сайтах учебных заведений или в Правилах приема на обучение.

В 2023 году профессиональные учреждения могут дополнительно принимать абитуриентов на контракт, сообщает Еducation. Осенний набор продлится до 30 ноября, что дает шанс тем, кто не смог поступить летом.

В условиях конкурсного отбора на получение образовательного уровня профессионального младшего бакалавра для поступления на основе базового среднего образования (БСО) и полного общего среднего образования (ПОСО) определены такие методы прохождения, как творческий конкурс для творческих специальностей и собеседование и мотивационное письмо на бюджет и контракт соответственно для других.

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Творческий конкурс может быть проведен как очно, так и онлайн, в зависимости от решения колледжа или выбранного абитуриентом варианта, особенно если он находится на временно оккупированной территории. Собеседование же может быть заменено результатами НМТ 2022/2023 или ВНО 2021/2020.

Летняя вступительная кампания 2023 года в колледжи для выпускников 9-х классов продолжалась с 23 июня по 3 августа и насчитала 171 999 заявлений. Для 11-х классов – с 3 июля по 31 августа и имела 62 975 заявлений.

Согласно информации, предоставленной в Освіта.ua, наибольшее количество заявлений на поступление было на специальности: "медсестринство" (23 047), "инженерия программного обеспечения" (11 602), "компьютерная инженерия" (11 482), "предпринимательство и торговля" (10624) и "право" (9422).

Наименее популярными направлениями оказались "технологии защиты окружающей среды" (48), "микро- и наносистемная техника" (43), "возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика" (37), "судостроение" (18) и "история и археология" ( 8).

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