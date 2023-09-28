В Украине хотят отменить вечернее и заочное высшее образование. Все подробности

С начала 2024 года в университетах хотят отменить вечернюю и заочную формы обучения. Подобные изменения инициируют народные депутаты Украины.

Избранники предлагают развивать дистанционную и дуальную формы получения высшего образования, отмечается в зарегистрированном законопроекте. Студенты, которые уже учатся заочно или на вечерней форме, продолжат обучение в таком же формате, рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак Украинской Правде. Жизнь.

"Мы предлагаем больше не проводить набор на заочную и вечернюю формы обучения, а развивать дистанционную и дуальную формы получения образования наряду с очной", – отметил Бабак.

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Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде 27 сентября, а 28-го уже направили на рассмотрение Комитета. Инициаторами таких перемен стали народные избранники Сергей Бабак, Георгий Мазурашу, Елена Лыс, Роман Грищук, Ирина Борзова и другие.

Соответствующий документ также регулирует прохождение государственной итоговой аттестации (ГИА) и вопросы поступления в вузы.

Напомним, что ГИА не будет проводиться в 2024 году в украинских школах. Однако в Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что для некоторых учеников четвертых классов проведут экспериментальную итоговую аттестацию, которая будет разработана по рекомендациям УЦОКО.

Благодаря эксперименту, в котором примут участие не более 2 тысяч школьников, в центре оценки качества образования планируется ввести стандартизированную госаттестацию для учащихся начальных классов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что абитуриенты, находящиеся на временно оккупированных территориях, будут поступать в вузы по собеседованию.

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