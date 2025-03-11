Поступление в колледжи в 2025 году: что нужно знать

В 2025 году поступить в колледж можно будет по результатам собеседования по одному или двум предметам или творческому конкурсу и рассмотрению мотивационных писем. Такие требования будут касаться как бюджетной, так и контрактной формы обучения.

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В то же время вместо прохождения собеседования поступающие могут предоставить результаты Национального мультипредметного теста 2022-2025 годов. Соответствующие условия содержит Порядок приема на обучение в учреждения профессионального высшего образования в 2025 году, информирует Оsvita.ua.

Соискатели образования, избравшие творческие и спортивные специальности, вместо собеседования должны пройти творческий конкурс, поступая в избранное учебное заведение.

Колледжи в Правилах приема будут самостоятельно определять минимальный конкурсный балл, с которым поступающие смогут принять участие в конкурсном отборе.

Регистрация личных электронных кабинетов абитуриентов начинается 25 июня и продлится до 20 октября.

Продолжительность каждой сессии регистрации заявлений не менее трех и не более тридцати календарных дней.

Творческие конкурсы и собеседования будут проводиться с 15 июля по 23 июля. В то же время вступительные экзамены во время дополнительного набора будут проходить в определенные Правилами приема сроки.

Зачисление поступающих будет происходить:

по государственному или региональному заказу – не позднее 1 августа;

на средства физических или юридических лиц – не позднее 4 августа, дополнительный набор – не позднее 20 октября.

Не допускается одновременное обучение:

по двум или более образовательно-профессиональным программам дневной и/или дуальной формы получения профессионального высшего и/или высшего образования;

по двум или более специальностям (специализациям, образовательным программам, уровням, степеням, формам получения образования) за средства государственного или местного бюджета, кроме случаев сочетания специализаций (предметных специальностей) в одной образовательно-профессиональной программе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН планирует реорганизовать сеть колледжей и учреждений профессионально-технического образования.

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