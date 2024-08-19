Поступление в магистратуру-2024: когда последний срок подачи заявления и что следует знать абитуриентам

Абитуриенты, поступающие в магистратуру в 2024 году, могут подать заявление на бюджет и контракт до 18:00 22 августа. Предоставление рекомендаций на бюджет будет проходить до 24 августа.

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Поступающие могут подать до 15 заявлений. Среди них 5 на бюджет, и остальные – на контракт. Для представленных документов нужно установить приоритеты – от 1 до 5, где 1 – самое желательное для поступления заявление, сообщает Государственное предприятие " Инфоресурс " в Facebook.

Абитуриентам нужно подтвердить выбор места обучения в бюджете до 18:00 26 августа. Уже на следующий день – 27 августа состоится зачисление на бесплатную форму обучения.

С 28 августа будет проходить предоставление рекомендаций по контракту.

До 31 августа, при наличии свободных мест, будет проходить перевод на бюджет.

Абитуриенты, вступающие в контракт, будут отнесены к 30 сентября.

Для тех, кто не успел вовремя подать документы, пройдет дополнительный набор на контракт, который продлится до 31 октября.

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