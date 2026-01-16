Поступление в магистратуру и аспирантуру в 2026 году: названы ключевые даты, требования к абитуриентам и пороговый балл

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру состоится с 26 июня по 14 июля. Во время этого периода студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Дополнительный период будет проходить с 3 по 21 августа.

Видео дня

Соответствующий приказ принят министром образования и науки Украины Оксен Лисовой и зарегистрирован в Министерстве юстиции. В то же время, студенты, желающие получить образование по третьей степени образования, будут сдавать вступительные экзамены в течение июля-августа.

Основная сессия для будущих аспирантов состоится с 14 по 29 июля. Дополнительная – с 24 до 28 августа.

Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе в аспирантуру, студент должен набрать суммарно не менее 300 рейтинговых баллов в двух блоках ЕВЭ и не менее 25 тестовых баллов, которые составляют 100 рейтинговых баллов, по методологии научных исследований.

В сентябре для поступающих в магистратуру и аспирантуру будет проведена специальная сессия ЕВЭ. Участие в ней платное, а ее стоимость будет обнародована летом. Участниками экзамена могут стать абитуриенты, желающие повторно сдать экзамен и улучшить свой результат. Использовать результат можно будет только для поступления на контракт.

Также принять участие в специальной сессии ЕВЭ смогут абитуриенты, которые не сдавали экзамены во время основной и дополнительной сессии. Тестирование состоится осенью – с 11 по 13 сентября.

Для преодоления конкурсного отбора абитуриентам нужно набрать 100 рейтинговых баллов. В 2026 году пороговым баллом для ЕВЭ в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных. Для прохождения теста общей учебной компетентности студентам нужно набрать не менее 5 тестовых баллов из 33 возможных.

В то же время, поступающие в магистратуру должны получить не менее 35 баллов из 140 возможных, сдавая ЕПВИ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН определило основные даты проведения НМТ в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!