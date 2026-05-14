Поступление в магистратуру: какой предмет выбирают чаще всего для сдачи ЕПВИ

В Украине 14 мая завершается основной период регистрации на вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру. Более 69 тысяч участников уже получили экзаменационные листы.

Видео дня

Во время регистрации студенты выбирали предметные тесты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ). В этом году оно охватывает 10 предметных направлений, однако пройти поступающие могут не более двух. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Какие специальности стали самыми популярными среди будущих магистрантов

педагогика и психология – 13 289 участников;

управление и администрирование – 12 454;

право и международное право – 8736;

психология и социология – 8029;

информационные технологии – 6740.

Меньше абитуриентов выбрали историю искусства, учет и финансы, языкознание, экономику и международную экономику, а также политологию и международные отношения.

Выбранные предметы не обязательно означают желание студента поступать по этому же направлению. Ведь не все специальности в Украине имеют собственные профессиональные испытания.

УЦОКО напомнило, что если абитуриент выбрал два предметных теста ЕПВИ, которые проходят одновременно во время основной сессии, один из них автоматически перенесут на дополнительную сессию.

Также продолжается регистрация для участия во вступительных испытаниях в аспирантуру: желание сдать ЕВЭ изъявили 10 798 человек, а пройти единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВЭ) – 11 247 .

Для каждого участника, который получил экзаменационный листок, на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования создают информационную страницу"Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанному в нем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН напомнили, как работают приоритеты при поступлении 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!