Поступление в магистратуру: названа специальность, на которую поступило больше всего заявлений от студентов в 2025 году

Более 93 тысяч студентов подало заявления на поступление в магистратуру в 2025 году. Среди них 90 311 соискателей образования будут сдавать тестирование в Украине, а 3 321 человек – за рубежом.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Наибольшее количество студентов выбрало предметный тест по педагогике и психологии – 16 709 поступающих. Экзамен по специальности управления и администрирования будут сдавать 16 437 соискателей образования.

Еще 12 152 будущих магистрантов выбрало информационные технологии, а право и международное право – 10 695 студентов. Тестирование по психологии и социологии будет проходить 9 435 человек. А экзамен по истории искусства будет сдавать 5 727 соискателей образования.

Наименее популярным направлением стала политология и международные отношения. Ее выбрало 2 482 студента. Учет и финансы изъявили желание сдавать 5 047 человек. Тестирование языкознания – 5 205 поступающих. 5 464 желающих поступить в магистратуру будут проходить экзамен для обучения в области экономики и международной экономики.

В то же время, 14 тысяч поступающих подало заявления на сдачу экзаменов в аспирантуру. Среди них 13 591 участников будут сдавать единый вступительный экзамен, а 14 818 человек – вступительный экзамен по методологии научных исследований.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступающие в магистратуру, которые планируют учиться по творческим, художественным и спортивным специальностям, будут сдавать обязательные три экзамена.

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