Кабмин облегчит поступление в вузы Украины для "смелых детей" из ОРДЛО

Для абитуриентов из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет упрощен механизм подачи документов в вузы Украины.

Это можно будет сделать онлайн. Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 июля сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Программа транслировалась в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она отметила, что такой механизм должен быть принят со следующей недели (с 20 июля).

"Если каждый год к нам хочет ехать 1,5 тыс. смелых детей, а, возможно, в этом году их будет больше, которые готовы учиться в Украине... – мы знаем механизм. Мы договорились о том, что на следующей неделе будет понятный механизм, который мы можем внедрить, непосредственно электронную подачу документов. Остались только технические вопросы", – сказала Голованчук.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:

Как писал OBOZREVATEL, недавно контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе наемника террористов – 20-летнего жителя Донецка Сергея Любечского. По данным журналиста Юрия Бутусова, возможно, парень пытался проехать под предлогом поступления в вуз.

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