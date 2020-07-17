Кабмін полегшить вступ до ВНЗ України для "сміливих дітей" з ОРДЛО

Для абітурієнтів з окупованих районів Донецької та Луганської областей буде спрощено механізм подачі документів до вищих навчальних закладів України.

Це можна буде зробити онлайн. Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 липня повідомила Інна Голованчук, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Програма транслювалася в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона зазначила, що такий механізм повинен бути прийнятий із наступного тижня (з 20 липня).

"Якщо кожен рік до нас хоче їхати 1,5 тис. сміливих дітей, а, можливо, в цьому році їх буде більше, які готові вчитися в Україні... – ми знаємо механізм. Ми домовилися про те, що на наступному тижні буде зрозумілий механізм, який ми можемо впровадити, безпосередньо електронну подачу документів. Залишилися лише технічні питання", – сказала Голованчук.

Пропонуємо подивитися фрагмент ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно контррозвідка СБУ затримала при спробі перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі найманця терористів – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького. За даними журналіста Юрія Бутусова, можливо, хлопець намагався проїхати під приводом вступу до вишу.

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