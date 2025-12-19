'Потерять дар речи': как красиво сказать это на украинском

Вот бывает увидишь или услышишь что-то такое особенное или дикое, что и ответить нечем – остается только стоять и молчать. Знаете ли вы, как описать это состояние, когда слова не могут слететь с уст, на украинском языке?

Только не пытайтесь перевести русский фразеологизм "потерять дар речи" – калькированного словосочетания "потерять дар речи" в украинских словарях не найти. Тем более, что "речь" надо переводить как "мовлення", а не как "мова". Подобрать правильные слова в такой ситуации поможет OBOZ.UA.

На самом деле это состояние можно назвать одним-единственным метким украинским словом – "заціпило". Оно буквально означает "потерять способность говорить". То есть, человека может "заціпити від здивування". А еще тому, кто много болтает можно в сердцах пожелать: "А бодай тебе заціпило". Согласитесь – это значительно более универсальное слово, чем целая конструкция, которую употребляют на русском.

Впрочем, если вам нужно именно многословная формулировка, то и здесь есть несколько интересных фразочек:

відібрало мову;

перехопило мову;

відняло мову;

відняло язик;

слова застрягли в горлі.

