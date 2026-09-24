"Повар пришел в 5 утра, готовил в тревогу…" Директор школы поделилась криком души о еде и "пустых местах за столом"

Директор лицея № 309 в Киеве Ольга Тимошенко поделилась своими переживаниями в связи с вынужденным отсутствием детей в учебном заведении. В частности, она отметила, что повара пришли в 5 утра и готовили школьникам завтрак и обед, однако из-за тревоги школа была пуста.

Об этом педагог написала в посте в Facebook. Она отметила, что не знает, что делать с сотнями порций свежей горячей еды, которую готовили для школьников, не пришедших в школу, ведь с самого утра в городе объявлена воздушная тревога, и дети остались в безопасных местах.

"И вдруг совсем не смешным становится вопрос, который в мирную жизнь никому бы и в голову не пришёл: что делать с сотнями порций свежей горячей еды, приготовленной для детей, которых из-за тревоги сегодня не будет? Списать? Утилизировать? Ждать отбоя и надеяться, что хотя бы кто-то успеет прийти пообедать до следующей тревоги?" — написала педагог.

Она отметила, что в последнее время в сети распространяется много информации о школьном питании, однако самая главная проблема сейчас — присутствие детей в школе, ведь из-за воздушных тревог учебные заведения часто пустуют.

В то же время педагог подчеркнула, что для родителей важно питание детей. Она привела в пример телефонный разговор со школьником, который просил забрать его из укрытия. Тогда как его мама ответила, что не сделает этого, пока он не покушает.

"Оказывается, для родителей это действительно важно. Ребенок в школе должен не только выучить алгебру, написать диктант или пересидеть тревогу в укрытии. Он должен еще и нормально поесть. Возможно, мама была на работе и знала, что дома обед сам себя не приготовит. Возможно, просто хотела, чтобы сын не ходил голодным. А возможно, уже привыкла к тому, что в школе его накормят, и воспринимает это как нечто вполне естественное. И знаете, именно последнее мне нравится больше всего", — добавила Тимошенко.

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