'Школа – это заведение общественного питания?' Игорь Ликарчук поставил на место критиков котлет и умывальников

Эксперт в области образования Игорь Ликарчук раскритиковал ажиотаж в соцсетях вокруг школьных обедов. По его словам, учебные заведения предназначены для обучения, а не для общественного питания. Он подчеркнул, что эта инициатива на сегодняшний день перспективна, ведь для многих семей это важный аспект.

Несмотря на это, в посте в Facebook Ликарчук отмечает, что школа может быть местом, где ребенок питается, однако не должна превращаться в организатора этого питания. Он подчеркнул, что основная цель учебных заведений — обучать, а не кормить детей.

"И за всеми этими котлетами, супницами, умывальниками, учетом "ел-не ел", фотоотчетами и видеороликами как-то все труднее разглядеть саму школу. Возможно, нам пора определиться: мы строим школу, в которой детей, помимо обучения, хорошо кормят, или заведение общественного питания, в котором детей, помимо прочего, еще и обучают?" – подчеркнул педагог.

Такие мысли у специалиста возникли из-за обилия постов в социальных сетях, где руководители школ и учителя делятся фото- и видеоотчетами об организации питания в школах. Он также обратил внимание, что некоторые педагоги даже пытаются хвастаться особенностями посуды для детей или шведским столом.

"Директор лицея хвастается тем, как они организовали питание учеников по технологии "шведского стола". Меня в этом сюжете просто сразили наповал фарфоровые супницы в стиле некогда знаменитой "Мадонны"! Неужели директриса принесла такую супницу из домашнего серванта? Чтобы снять Reels и выложить в сеть? Глава общины ругает директора гимназии за отсутствие достаточного количества умывальников возле столовой. Хотя согласно нормативным документам именно учредитель также отвечает за организацию питания и создание для этого надлежащей материально-технической базы", – подчеркнул Ликарчук.

"То есть, о котлете, которая не соответствует меню, срочно сообщайте в ОВА. А куда сообщать о школе, которая перестает быть школой?" — добавил он.

Напомним, за питание в школах отвечает не один человек, ведь эти обязанности распределены между учредителем или уполномоченным органом, руководителем учреждения и медсестрой. А также работниками, отвечающими за пищеблок и организацию питания в столовых. Именно такие требования определены в порядке организации питания в школах. Директор не контролирует лично каждый холодильник и плиту, однако отвечает за организацию в целом: должен определить состав бракеражной комиссии, координировать её работу и обеспечить организацию питания.

Ответственное лицо осуществляет ежедневный контроль за работой сотрудников пищеблока, качеством продуктов, санитарным состоянием, сроками и условиями хранения продуктов, выполнением меню. Медсестра должна контролировать состояние здоровья и гигиену работников, прохождение обязательных медосмотров, соблюдение норм питания, а также участвовать в составлении меню. Если в учебном заведении нет медицинского работника, эти обязанности должна выполнять ответственное лицо.

Также OBOZ.UA писал, что подавляющее большинство украинских родителей удовлетворено качеством и организацией бесплатного питания в школах. Однако более трети хотела бы видеть более разнообразное и вкусное меню.

Об этом свидетельствуют первые результаты опроса родителей, обнародованные Государственной службой качества образования. На данный момент обработано уже 2162 анкеты родителей, чьи дети учатся очно. Согласно полученным данным, бесплатное питание в учебных заведениях в настоящее время получают дети 96% респондентов. При этом 84% опрошенных убеждены, что горячие обеды должны быть бесплатными абсолютно для всех школьников.

В целом 81% родителей отметили, что их школьник питается в столовой регулярно, а еще 15% – иногда. У 4% респондентов дети не питаются в школе вообще, а 0,5% сообщили об отсутствии организации питания в своем учебном заведении. В целом доля тех, чьи дети едят в школе не всегда или полностью отказываются от еды, составляет 19%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети в очередной раз разгорелась дискуссия по поводу школьного питания.

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