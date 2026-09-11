Повар, медсестра или директор школы? Кто контролирует и несет ответственность за питание детей

За питание в школах отвечает не один человек, ведь эти обязанности распределены между учредителем или уполномоченным органом, руководителем учебного заведения и медсестрой. А также между работниками, отвечающими за пищеблоки и организацию питания в столовых.

Об этом рассказала украинская педагог, начальник управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха. Она подчеркнула, что именно такие требования определены в порядке организации питания в школах.

В то же время специалист подчеркивает, что директор не контролирует лично каждый холодильник и плиту, однако отвечает за организацию в целом: должен определить состав бракеражной комиссии, координировать их работу и обеспечить организацию питания.

Ответственное лицо осуществляет ежедневный контроль за работой сотрудников пищеблока, качеством продуктов, санитарным состоянием, сроками и условиями хранения продуктов, выполнением меню. Медсестра должна контролировать состояние здоровья и гигиену работников, прохождение обязательных медосмотров, соблюдение норм питания, а также участвовать в составлении меню. Если в учебном заведении нет медицинского работника, выполнять эти обязанности должно ответственное лицо.

Чем занимается бракеражная комиссия

Бракеражная комиссия производит отбор проб продуктов, оценивает готовность приготовленных блюд и вносит результаты в журналы. Именно бракеражная комиссия принимает продукты и готовые блюда от поставщика. Бракераж начинается с определения показателей качества контролируемых блюд и изделий, которые оцениваются в следующей последовательности:

показатели, оцениваемые визуально

внешний вид (форма изделия, форма и ее сохранность у овощей),

цвет, запах, консистенция, структура.

показатели, оцениваемые с помощью приборов и инвентаря (весов, термометров, поваренных игл, деревянной палочки)

определение температуры блюда при его подаче потребителю (термометр)

определение массы блюда и изделий (весы)

определение степени термической обработки (поварская игла, деревянная палочка).

показатели, оцениваемые в полости рта (вкус и некоторые особенности консистенции): однородность, сочность и прочее

Чем занимаются повара и работники пищеблока

Они отвечают за выполнение технологического процесса, соблюдение гигиены, правильное обращение с продуктами и выполнение процедур HACCP (управление безопасностью пищевых продуктов) в рамках установленных обязанностей.

"Уважаемые руководители, я соблюдаю требования законодательства и лично считаю, что, например, мои дети, мои внуки должны получать качественное и безопасное питание. Поэтому это требование — не просто "я хочу, кто-то хочет", это требование как законодательства, так и нашего человеческого поведения. Продукты питания должны быть безопасными, ребенок должен получать горячее питание", – сказала Рябуха.

В комментариях на вопрос о том, кто должен быть ответственным лицом – учитель, технический работник и т. д., эксперт отметила, что такое лицо определяет директор школы.

В то же время в школах за накрывание столов и уборку посуды отвечают подсобные работники столовой или уборщики помещений (если эти обязанности закреплены за ними в должностной инструкции). Привлечение педагогов или учащихся к дежурству по разноске горячей пищи запрещено санитарными нормами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после скандала в Черновцах премьер поручил проверить питание в школах по всей Украине.

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