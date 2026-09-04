Хлеб и сырая морковь на обед. После скандала в Черновцах премьер поручил проверить питание в школах по всей Украине

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики незамедлительно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов. Чиновник подчеркнул, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

Он отметил, что все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления. Кроме того, ведомство образования должно получать отзывы от родителей и обеспечивать надлежащее реагирование, сообщил чиновник в официальном Telegram-канале.

Таким образом чиновник отреагировал на скандал в Черновцах, где школьники вместо горячего обеда получили кусок хлеба, запеканку, целую морковку, сливы и чай. Все это было подано в пластиковых тарелках. Фотографии с "блюдами" быстро разлетелись по сети, и на ситуацию отреагировали в городском управлении образования. В частности, в учебном заведении проведут проверку, а в другие школы направят мониторинговые группы для контроля качества питания.

На этот случай также отреагировал начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко. Он подчеркнул, что подобная ситуация — пренебрежение качеством и безопасностью питания детей. Также чиновник сообщил, что с четвертого сентября будут проводиться внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения, где будут проверяться непосредственно блюда, которые получают дети.

Украинцев возмутило то, как детям подали еду. Так, в частности, они жаловались на морковь, которую можно было хотя бы натереть. Кто-то предполагал, что школьники не стали бы ее есть, поэтому овощ можно будет использовать для приготовления других блюд. Кроме того, их удивлял набор из куска хлеба, запеканки и сливы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась новая-старая дискуссия по поводу школьного питания.

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