Взрыв смарт-часов у школьницы на руке: появились подробности ЧП в Киеве

На руке у ученицы школы №99 Днепровского района Киева взорвалась батарея в смарт-часах, когда девочка с мамой шли на занятия.

Об этом рассказала директор учебного заведения Галина Собчук, пишет УНН. Ребенок находится в ожоговом центре, уточнила она.

По словам чиновницы, инцидент произошел, когда мама с дочкой выходили из квартиры.

"Они даже не успели еще выйти из помещения дома, они только вышли в коридор. Это произошло прямо в коридоре возле квартиры", – сказала Собчук.

Она заявила, что мать девочки запретила комментировать состояние ребенка.

Напомним, что 4 февраля в Киеве у девочки-школьницы на руке взорвались смарт-часы, ребенок был госпитализирован. Врачи сказали, что пострадавшей нужна операция.

Родственница первоклассницы рассказала журналистам, что часы были очень известной и популярной марки.

После инцидента руководство столичных школ начало рассылать информацию о взорвавшихся часах родителям и просить их обратить внимание на гаджеты своих детей во избежание подобных случаев.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, среди которых подросток.

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже. Разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери.

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