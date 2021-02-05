Вибух смарт-годинника в школярки на руці: з'явилися подробиці НП у Києві

На руці в учениці школи №99 Дніпровського району Києва вибухнула батарея в смарт-годиннику, коли дівчинка з мамою йшли на заняття.

Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Собчук, пише УНН. Дитина перебуває в опіковому центрі, уточнила вона.

За словами освітянки, інцидент стався, коли мама з донькою виходили із квартири.

"Вони навіть не встигли ще вийти з приміщення будинку, вони тільки вийшли в коридор. Це сталося прямо в коридорі біля квартири", – сказала Собчук.

Вона заявила, що мати дівчинки заборонила коментувати стан дитини.

Нагадаємо, що 4 лютого в Києві у дівчинки-школярки на руці вибухнув смарт-годинник, дитину госпіталізували. Лікарі сказали, що постраждалій потрібна операція.

Родичка першокласниці розповіла журналістам, що годинник був дуже відомої та популярної марки.

Після інциденту керівництво столичних шкіл почало розсилати інформацію про годинник, що вибухнув, батькам і просити їх звернути увагу на гаджети своїх дітей, щоб уникнути таких випадків.

Як повідомив OBOZREVATEL, у Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок НП постраждали дві людини, серед яких підліток.

За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого горіння в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі. Зруйновано стіну між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях.

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