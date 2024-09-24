Появились результаты сертификации учителей истории-2024: кто не прошел оценивание

Учителя истории и гражданских дисциплин получили результаты первого этапа сертификации в своих электронных кабинетах. Участники независимого оценивания, набравшие менее 70 тестовых баллов из 116 максимальных, не смогут принять участие в следующей части.

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Такую информацию предоставил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. В течение десяти рабочих дней будет сформирована база участников, прошедших независимое тестирование.

"Участники сертификации могут скачать карточку результатов и сканкопии своих бланков ответов. Кроме результатов указана информация о допущении или недопущении их к участию в следующем этапе - самооценке участниками сертификации собственного педагогического мастерства", – говорится в сообщении.

Следующий этап включает сертификацию собственного педагогического мастерства, которой занимается Государственная служба качества образования.

Если педагоги сомневаются в правильности установления результата сертификации, они могут в течение трех календарных дней после обнародования подать апелляцию. Рассмотрение такого заявления будет проходить в течение недели.

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