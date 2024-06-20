Появилось фото с места строительства подземной школы в Запорожье

В Запорожье стартовало строительство первых подземных школ. Глава областной военной администрации Иван Федоров посетил учебное заведение "Сечевой коллегиум" и показал, как начались работы.

Чиновник отметил, что главная цель – построить интерактивное и интересное для детей заведение. По его словам, совместно с городскими властями реализуется глобальная задача, чтобы школьники Запорожской области смогли посещать оффлайн-уроки. Об этом Федоров рассказал в официальном Telegram-канале.

"Учитывая все риски прифронтовой территории, Совет обороны Запорожской области решил, что весь образовательный процесс должен происходить в укрытиях. Именно для этого и воплощаем масштабные проекты. Начали строительство на 5 локациях. Проверил одну из них – строительство укрытия для специализированной школы "Сечевой коллегиум" ", – написал глава Запорожской ОВА.

Он добавил, что по расчетам обучение будет проходить в две смены. Так что тысяча школьников смогут ходить на уроки. Завершить строительство планируется в конце осени – начале зимы.

"Это сверхсложно. Запорожье еще не выполняло такие масштабные проекты в такие сроки. Но мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки и с высоким качеством", – добавил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Кривом Роге планируют построить подземную школу площадью 900 кв.

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