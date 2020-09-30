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Появился график проведения ВНО в 2021 году

1.7т
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Министерство образования и науки Украины утвердило даты проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.

Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования. В соответствии с приказом МОН, регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

Дать основной сессии ВНО в 2021 году:

  • 21 мая – тестирования по химии;

  • 24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

  • 25 мая – по английскому языку;

  • 28 мая – по математике;

  • 1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

  • 4 июня – по истории Украины;

  • 7 июня – по физике;

  • 10 июня – по биологии;

  • 5 июня – по географии.

В МОН определились с датами ВНО-2021

В МОН определились с датами ВНО-2021

Информация о результатах ВНО по всем учебным предметам появятся на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Напомним, с 2021 выпускники школ Украины должны будут обязательно составлять Государственную итоговую аттестацию по математике.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 8% украинских абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году. Проходной балл не набрали около 23 тысяч человек.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины ВНО
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