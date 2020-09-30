З'явився графік проведення ЗНО в 2021 році

Міністерство освіти і науки України затвердило дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти. Відповідно до наказу МОН, реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Дати основної сесії ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології;

5 червня – з географії.

У МОН визначилися з датами ЗНО-2021

Інформація про результати ЗНО з усіх навчальних предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо,з 2021 року випускники шкіл України повинні будуть обов'язково складати Державну підсумкову атестацію з математики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше 8% українських абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури у 2020 році. Прохідний бал не набрали близько 23 тисяч осіб.

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