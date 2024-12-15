Позвольте выбирать 9 способов справиться с детским 'не хочу'

Родители часто сталкиваются с детским сопротивлением и слышат фразы "не хочу спать", "не буду это есть", "не хочу в садик/школу", "купи мне". Взрослые должны знать, как отвечать на них, чтобы не допустить конфликтов с ребенком.

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Психолог Елена Вишнякова на своем аккаунте в Instagram дала советы родителям, как реагировать на детские "не хочу". Эти фразы обычно повторяются и сопровождаются истерикой. Следует действовать так, чтобы не позволить себе лишних эмоций.

9 способов, как справиться с детским "не хочу":

Давайте детям выбор. Это нужно для того, чтобы они ощущали свою автономию.

Помните, что вы – пример. Дети часто копируют поведение родителей, поэтому проявляйте интерес к делам.

Ставьте четкие и понятные цели. Иногда дети капризничают, поскольку не знают, как с этим справиться.

Позвольте детям принимать решения. Когда они чувствуют свою важную роль, у них есть больше желания и мотивации.

Превратите рутину в игру. Пусть ребенку будет интересно выполнять обычные вещи, воображая, что он спасает галактику тогда, когда чистит зубы.

Объясните детям, почему важно это делать, и какие последствия от этого в будущем.

Создайте рутину. Привычка помогает детям легче справиться.

Не заставляйте насильно. Привычка помогает детям легче справиться.

Прислушивайтесь к ребенку. Иногда их "не хочу" – признак дискомфорта.

"Но каждый взрослый должен помнить: это просто ребенок и он действительно может не хотеть. Не всегда и взрослые могут заставить себя что-нибудь делать", – отметила психолог.

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