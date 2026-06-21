Правильно ли говорить 'змучений'? Как назвать человека, который устал

Украинский язык может похвастаться богатыми рядами синонимов – на одно понятие обычно можно найти как минимум 2-3 слова. Но не всегда мы уверены, действительно ли какой-то из синонимов является исконным. Например, у некоторых сомнения вызывает слово "змучений".

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OBOZ.UA решил разобраться, можно ли так назвать человека, который устал? Не станет ли это лексической или стилистической ошибкой? Например, не будет ли фраза "він прийшов з роботи змучений" чрезмерно драматичной?

Заглянем в словарь. В нем указано, что слово "змучений" может быть причастием и прилагательным. Если это причастие, то это пассивная форма прошедшего времени от глагола "змучити", то есть лишить сил, утомить, изнурить физически или довести до тяжелого морального состояния принудительными страданиями.

Но нас больше интересуют те случаи, когда слово употребляется как прилагательное. В таком случае оно обозначает того, кто измучился, устал, выбился из сил, или выражает усталость, физические и моральные страдания.

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Таким образом, в украинском языке будет абсолютно правильно описать уставшего человека словом "змучений". Ошибкой это ни в коем случае не станет.

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